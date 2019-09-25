Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 6. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Haftanın bir başka dev maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması ise Ali Palabayık'ın oldu.

FENERBAHÇE, ÇAKIR'LA KAZANIYOR

28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini beklendiği gibi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Cüneyt Çakır daha önce 11 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 6 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar 3 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. Takımlar 2 defa berabere kaldı.

Çakır bu maçlarda Galatasaray'a 6, Fenerbahçe'ye 5 kırmızı kart gösterdi.

29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Trabzon'da oynananak Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler) ;

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)