Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Özgür Yankaya.

9 DERBİNİN 4'ÜNÜ F.BAHÇE KAZANDI

Aydınus şimdiye kadar iki takımın arasında oynanan 9 maçta düdük çaldı. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2'sini Galatasaray kazandı. 3 maç ise berabere bitti.

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HALİS ÖZKAHYA'NIN

Haftanın bir diğer önemli karşılaşması olan Başakşehir-Beşiktaş maçını ise Halis Özkahya yönetecek.