Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçının bilet fiyatları belli oldu.
Biletler, 30 Ekim Salı günü saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa sunulacak.
31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.
Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:
Kategori 1: 1000 TL
Kategori 2: 900 TL
Kategori 3: 800 TL
Kategori 4: 800 TL
Kategori 5: 750 TL
Kategori 6: 600 TL
Kategori 7: 400 TL
Kategori 8: 300 TL
Kategori 9: 250 TL
Kategori 10: 175 TL
Kategori 11: 150 TL
Kategori 12 (Misafir): 150 TL