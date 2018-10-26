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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

Galatasaray Kulübü, derbi biletlerinin salı günü satışa sunulacağını açıkladı. Biletler, 150 TL ila 1000 lira arasında değişiyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçının bilet fiyatları belli oldu.

Biletler, 30 Ekim Salı günü saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa sunulacak.

31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.

Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 1000 TL

Kategori 2: 900 TL

Kategori 3: 800 TL

Kategori 4: 800 TL

Kategori 5: 750 TL

Kategori 6: 600 TL

Kategori 7: 400 TL

Kategori 8: 300 TL

Kategori 9: 250 TL

Kategori 10: 175 TL

Kategori 11: 150 TL

Kategori 12 (Misafir): 150 TL

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