Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta

Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

Fikret Orman, 2012 yılında 490 milyon TL borçla aldığı Beşiktaş'ı, 2019 yılında 2.4 milyar TL borç ile bıraktı.

Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart göstermeyen hakem Suat Arslanboğa'ya devre arasına kadar Süper Lig'de maç verilmeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bir dönem ikinci başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, olağanüstü kongrede başkan adayı olacağını ifade etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki en büyük kozu olan Radamel Falcao, büyük maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle derbi idmanlarına başladı.

1 Suat Arslanboğa kızağa çekiliyor Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart göstermeyen hakem Suat Arslanboğa'ya devre arasına kadar Süper Lig'de maç verilmeyeceği öğrenildi.

2 Ahmet Nur Çebi: Elimi taşın altına koyarım Beşiktaş'ta bir dönem ikinci başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, olağanüstü kongrede başkan adayı olacağını ifade etti.

3 Falcao büyük maçları boş geçmiyor Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki en büyük kozu olan Radamel Falcao, büyük maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

4 Fatih Terim, derbide hologramla sahada olacak Derbide cezalı olan Fatih Terim'in maç öncesi hologram sistemiyle sahanın ortasına yansıtılacağı iddia edildi.

5 Belhanda, özel maskeyle idmanda Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle derbi idmanlarına başladı.

6 Fatih Terim'den Ali Koç: Cevap vermeye değmezsin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap vermeyeceğini ifade etti.

7 Ersun Yanal'ın derbi taktiği Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Babel ve Falcao'ya özel önlem alacak. Yanal, Kruse-Muriç ikilisinin uyumuyla sarı-kırmızılı takımı devirmeyi planlıyor.

8 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. 1. kategori biletleri bin 500, 11. kategori ve misafir takım biletleri 200 lira olarak belirlendi.

9 Datome: Türkiye benim ikinci evim Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, "Türkiye ve İstanbul ile bağ kurdum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Sezon bittiğinde tekrar İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de ke