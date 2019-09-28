Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı geldi çattı...
Galatasaray, sahasında 5 yıldır mağlup edemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Kruse, Vedat