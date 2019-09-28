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Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
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Süper Lig'de haftanın en kritik maçı geldi çattı...

Galatasaray, sahasında 5 yıldır mağlup edemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Kruse, Vedat

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