1 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2 Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şampiyon tamamladığı ve şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın CAS tarafından reddedilmesini, İsviçre Federal Mahkemesine taşıdı.

3 U19 Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe'yi farklı yendi U19 Elit Gelişim Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2'lik skorla yendi.

4 Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları Galatasaray deplasmanına uğurladı.

5 Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki eksik futbolcular Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili ekipte 5, siyah-beyazlı takımda ise 3 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

6 Neymar ile Barcelona davalık PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu.

7 Fikret Orman seçime girecek iddiaları Beşiktaş'ın eski yönetecisi Seyit Ateş ve eski başkan adayı Erol Kaynar'ın yanı sıra gazeteci Mehmet Demirkol da Fikret Orman'ın başkan adayı olacağını söyledi.

8 Falcao: Fenerbahçe'ye gol atmanın önemini biliyorum Sarı-kırmızılı formayla ilk kez derbi maçına çıkacak olan Radamel Falcao, Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini söyledi.

9 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.