Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı geldi çattı...
Galatasaray, sahasında 5 yıldır mağlup edemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Seri
Feghouli
Belhanda
Babel
Falcao
Fenerbahçe
Altay
Ozan
Zanka
Jailson
Dirar
Gustavo
Emre
Deniz
Tolga
Kruse
Vedat Muriç