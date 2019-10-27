Galatasaray Fenerbahçe'ye 19 sayı fark attı

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi, 83-64'lük skorla Galatasaray kazandı. Fenerbahçe böylece ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu maçın ardından Galatasaray 4 galibiyete çıkarken, Fenerbahçe ise 4 galibiyette kaldı.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray Doğa Sigorta, Webster, Göksenin, Harrison, Moore ve Auguste ilk beşiyle başlarken, Fenerbahçe Beko'nun ilk beşi ise Melih, Sloukas, De Colo, Williams ve Vesely'den oluştu.

Maçın başında Nando De Colo ile etkili olan Fenerbahçe, rakibine hücum ribaundlarıyla sayı şansı tanısa da periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 4 sayı farkla önde geçti: 8-12. Televizyon molasının ardından rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Williams'tan bulduğu basketle farkı 2:39 kala 9'a çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 8-17. Periyodun kalan bölümünde hücumda daha etkili olan Galatasaray, Webster'dan bulduğu üçlükle farkı 4'e indirdi ve ilk periyodu 21-17 geride kapattı.

İki takım 2'nci çeyreğe hücumda etkili başlarken ilk üç dakika Fenerbahçe Beko'nun 28-24'lük üstünlüğü ile geçildi. Periyodun bitimine 2:27 kala gelen Galatasaray molasına Fenerbahçe De Colo'dan bulduğu serbest atış isabetleriyle 34-32 önde girdi. Periyodun geri kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, ilk devreyi 37-35 önde kapattı.

Galatasaray, 3'üncü çeyreğe etkili başlarken sarı-kırmızılı ekip Whittington'dan bulduğu basketle uzun süre sonra öne geçti: 40-39. Kalan bölümde iki takımda hücumda etkili performans sergilerken deplasman ekibi Melih'in serbest atıştan bulduğu isabetlerle periyodun son üç dakikasına 51-50 önde girdi. Bu dakikadan sonra savunmada rakibine kolay basket şansı vermeyen Galatasaray, karar çeyreğine 58-55 önde girdi.

Son periyoda Can ve Whittington'dan bulduğu üçlüklerle giren ev sahibi ekip, farkı 7'ye çıkardı: 64-57. Bu dakikadan sonra üstün oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, Webster'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 12'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 69-57. Kalan bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, mücadeleden 83-64 galip ayrıldı.

GALATASARAY: Webster 17, Harrison 14, Moore 9, Göksenin Köksal, Auguste 8, Whittington 20, Yiğit Arslan 3, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4

FENERBAHÇE: Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 12, De Colo 16, Williams 14, Vesely 4, Ali Muhammed 2, Berkay Candan 2, Ahmet Düverioğlu 4, Datome