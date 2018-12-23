Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi maçında gülen taraf 84-74'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini alırken, sarı-kırmızılılar 7 galibiyete ulaştı.

Galatasaray'da Aaron Harrison 28, Tai Webster 13 sayı üretirken, Fenerbahçe'de Jan Vesely 23, Marko Guduric 11 sayıyla oynadı.

BAŞKANLAR MAÇI İZLEDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti. Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOKSUN

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.

GÖKSENİN'E SEVGİ, SİNAN GÜLER'E TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, kaptanları Göksenin Köksal'a sevgi gösterisinde bulunurken, eski takım kaptanları Sinan Güler'e tepki gösterdi. Taraftarlar, parkeye çıkmasının ardından uzun süre alkışladıkları Göksenin'i, sık sık tribünlere çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan eski takım kaptanları Sinan Güler aleyhine tezahürat yaptı. Sinan, uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutmuştu.