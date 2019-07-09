Galatasaray Fernando'yu gönderip Mesa'yı alıyor

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Galatasaray ile Sevilla arasındaki transfer görüşmeleri başka bir boyuta taşında.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekibinden Ever Banega'ya talip. Sevilla'nın da Brezilyalı Fernando'yu istediği biliniyor.

FERNANDO-MESA TAKASI

Galatasaray, bir miktar para ve Fernando'yu vererek Arjantinli orta saha Banega'yı kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ancak, Sevilla cephesi bu öneriyi reddetti.

Bunun üzerine Sevilla'nın dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi, Fernando'yu almak için Galatasaray'a yeni bir teklifle geldi. İspanyol orta saha Roque Mesa ile Fernando'nun takas edilmesi gündemde.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, bu transfer iki taraf için de son derece mantıklı. Piyasa değeri aşağı yukarı aynı olan futbolcuların takasla yer değiştirmesi Galatasaray'ın da işine geliyor.

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın bu takasla hem sözleşmesinin son senesinde olan Fernando'nun takımdan bedava ayrılmasını önleyecek hem de Brezilyalının yüksek maaşından kurtulacak.

Öte yandan Mesa'nın Sevilla'nın teknik ekip ve arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

30 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon Sevilla formasını 49 maçta giyerken, 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

Marca, Galatasaray'ın Banega transferinden vazgeçmediğini de duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın, Fernando-Mesa takasından bağımsız olarak, Arjantinli oyuncu için yeni bir teklif yapacağı aktarıldı.