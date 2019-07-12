Galatasaray Fernando'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Fernando için KAP'a bildirim yaptı.
KAP'a yapılan bildirimde futbolcu için Sevilla kulübünün, transfer bedeli olarak 4,5 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.
SEVİLLA'DAN MESAJ
Sevilla kulübü Galatasaray'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu için sosyal medya hesabından hoşgeldin mesajı yayınladı.
KAP BİLGİLENDİRMESİ
Sarı-kırmızılı külupten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.