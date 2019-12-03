Galatasaray, fikstür avantajını kullanmak istiyor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Birçok eksikle Trabzon'a giden sarı-kırmızılılar, Nagatomo'nun 90. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı.
11 MAÇI 9'U İSTANBUL'DA
13. hafta sonunda büyük maçlarını tamamlayan Cimbom, fikstür avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
Sıradaki 11 karşılaşmanın 9'unu İstanbul'da oynayacak olan Galatasaray'ın maç proramı şu şekilde:
• Alanyaspor
• Ankaragücü
• Göztepe (D)
• Antalyaspor
• Denizlispor
• Konyaspor (D)
• Kayserispor
• Kasımpaşa (D)
• Malatyaspor
• Fenerbahçe (D)
• Gençlerbirliği