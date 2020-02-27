Filip Novak için Galatasaray devreye girdi

Bu sezon şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray, şimdi de Filip Novak için karşı karşıya geldi.

Nagatomo'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verilen listede olmaması nedeniyle bu bölge için sadece Saracchi'yle yola devam eden Galatasaray, sol bek sorununu şimdiden çözmek istiyor.

SOL BEK İÇİN GİZLİ HEDEF 'NOVAK'

Yönetim ise bu bölgede alternatif yaratmak için büyük bir operasyon yürütüyor.

Yürütülen bu operasyonun arkasındaki ismin ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak olduğu öğrenildi.

Çekyalı futbolcunun mukavelesi, bu sezon sonunda bitecek. Bordo-mavililer, bir süredir tecrübeli futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme yapmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Ancak, taraflar bir türlü orta yolu bulamadı. Bunun sebebinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, çok gizli şekilde Filip Novak'ın menajeriyle bir süredir dirsek temasında olduğu ve görüşmelerin de olumlu gittiği kaydedildi.

ANLAŞILIRSA BEDELSİZ OLARAK GELECEK

Eğer Galatasaray Novak'la anlaşırsa, Çekyalı futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Finansal Fair Play kıskacındaki Aslan, bu sebeple Novak'ı kaçırmak istemiyor.

Süper Lig'in en iyi futbolcuları arasında yer alan Novak, bu sezon ligde 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

23 kez milli takım formasını giyen Novak'ın peşinde, başka takımların olduğu da söyleniyor.

Ancak, Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ve bu işi bitireceği öne sürüldü.