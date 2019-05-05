Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray'ı, Florya’da taraftarları coşkuyla karşıladı. Şampiyonluk yolundaki en önemli adaylığı Başakşehir'den alan Galatasaray'ı, alınan dev galibiyet sonrasında taraftarı yalnız bırakmadı.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDILAR

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Takım otobüsünün gelmesiyle coşkusu zirveye ulaşan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla sarı-kırmızılı takıma destek verdi. İdari menajer yardımcısı Mert Çetin, otobüsün önüne gelerek taraftarlara "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Taraftarların arasında güçlükle ilerleyen takım otobüsü bir süre sonra tesislere girebildi. Bir süre daha sevinç gösterisini sürdüren taraftarlar daha sonra dağıldı.