Galatasaray forvet transferi yapamadı

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray taraftarı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

3 KULVAR TEK FORVET

Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 6 milyon euroya satan sarı-kırmızılı ekip Fransız ismin yerini dolduramadı. 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'ın elindeki tek forvet Eren Derdiyok.

Gomis'in ayrılığından sonra iki forvet transferine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Fatih Terim'in elinde, ocak ayına kadar sadece Eren Derdiyok var. Gomis'in satılmasından sonra Modeste, Niasse, Stefano Okaka gibi isimlerden sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim transferin son gününde Atalanta'dan Cornelius ve Vagner Love'la görüştü.

Cornelis'un Bordeaux'ya gitmesi, Vagner Love için de Beşiktaş'la anlaşılamaması üzerine Galatasaray transfer dönemini forvet alamadan kapattı. Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da, "Ömer Bayram ile transferi kapattık" diyerek son sözü söyledi.





ONYEKURU VEYA MUĞDAT ALTERNATİF

Ocak ayına kadar mevcut kadroyla devam etmek zorunda olan Terim'in forvet olarak kullanabileceği iki isim var. Akhisarspor'dan alınan Muğdat Çelik ile Everton'dan kiralanan Onyekuru.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibin forvet transferi yapamamasına sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.