Galatasaray Fransızca konuşacak

Son olarak Roma'dan Nzonzi'yi transfer eden Galatasaray, orta saha kurgusunu tamamladı.

Cimbom artık sadece kalite olarak değil dil olarak da iyi anlaşacak bir oyuncu grubuna sahip.

Öyle ki Nzonzi transferinin ardından ilk 11'de Fransızca konuşan oyuncu sayısı 6'ya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Falcao'yu da transfer ederse bu rakam 7'ye yükselecek.

Orta sahada görev yapan Fransız Jean-Michael Seri, Faslı Younes Belhanda, Cezayirli Sofiane Feghouli, savunmada Demokratik Kongolu Christian Luyindama, Brezilyalı Mariano, Fransızca konuşuyor. Ayrıca, transferine kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao da Fransızca bildiği için sarı kırmızılı futbolcularla iletişim kurmakta sıkıntı yaşamayacak.

3 İSİM FRANSIZCA BİLMİYOR

Galatasaray'ın ideal 11'inde sadece Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Brezilyalı stoper Marcao ve Japon sol bek Yuto Nagatomo, Fransızca dışındaki dilleri konuşuyor.