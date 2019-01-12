Galatasaray, Gaziantep'te kaybetti

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Galatasaray, son bölümde Erol Can Çinko'nun attığı üç sayılık basketle 22-20 önde bitirdi.

GALATASARAY 6. KEZ KAYBETTİ

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 16. dakikada 29-26 öne geçtiği müsabakanın ilk devresini 39-35 üstün kapattı. Maçın ikinci yarısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 55-52 galip durumda girdi.

Final periyodunda iyi savunma yapan Gaziantep Basketbol, son dakikaya 69-63 önde girdi. Ev sahibi takım, kalan sürede de üstünlüğünü koruyarak maçı 71-67 kazandı. Gaziantep Basketbol bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.