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Galatasaray genç kaleci Emircan'ı kadrosuna kattı

Sarı kırmızılı kulüp, Sakaryaspor'un 16 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray genç kaleci Emircan'ı kadrosuna kattı
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Genç kalecinin transferini Sakaryaspor sosyal medya hesabından açıkladı. Emircan'ın transferi karşılığında Sakaryaspor, Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

GALATASARAY, 2 FUTBOLCUYU BEDELSİZ VERECEK

Yeşil-Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kalecimiz Emircan Seçgin transferi ile alakalı basında yer alan haberler için bir açıklama yapma zorunluluğu meydana gelmiştir. Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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