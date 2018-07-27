Galatasaray genç kaleci Emircan'ı kadrosuna kattı

Genç kalecinin transferini Sakaryaspor sosyal medya hesabından açıkladı. Emircan'ın transferi karşılığında Sakaryaspor, Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

GALATASARAY, 2 FUTBOLCUYU BEDELSİZ VERECEK

Yeşil-Siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kalecimiz Emircan Seçgin transferi ile alakalı basında yer alan haberler için bir açıklama yapma zorunluluğu meydana gelmiştir. Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."