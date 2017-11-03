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Galatasaray-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Galatasaray-Gençlerbirliği - CANLI SKOR
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Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Son iki haftadır galibiyetten uzak kalan sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni yenerek puanını 26'ya çıkartmak istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Tolga, Belhanda, Garry Rodrigues, Eren, Gomis

Gençlerbrliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Diallo, Scekic, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi

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