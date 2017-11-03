Galatasaray-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
Son iki haftadır galibiyetten uzak kalan sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni yenerek puanını 26'ya çıkartmak istiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Tolga, Belhanda, Garry Rodrigues, Eren, Gomis
Gençlerbrliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Diallo, Scekic, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi