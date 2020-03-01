Galatasaray-Gençlerbirliği -CANLI SKOR

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Lemina sakatlığı, Belhanda cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında olmayacak. Gençlerbirliği'nin en önemli eksiği Stancu. Öte yandan Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Falcao.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin, Fabricio Baiano, Seseegnon, Sio, Candeias, Berat