Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Galatasaray ile Gençlerbirliği 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.,

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde son 7 maçını kazanarak karşılaşmaya 45 puanla 3. sırada giriyor.

Gençlerbirliği ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son 2 maçını kazanarak, 27 puanla 10. sırada karşılaşmanın başlama saatini bekliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ 

Galatasaray'da Lemina sakatlığı, Belhanda cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında olmayacak.

Gençlerbirliği'nin en önemli eksiği Stancu. Öte yandan Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER 

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin Fabricio Baiano, Seseegnon, Sio, Candeias, Nadir Çiftçi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM