Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu dün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

Bu da Galatasaray'ın 1 ay içinde yeniden seçime gitmesi ve Mustaf Cengiz'in aday olamaması anlamına geliyor. Karara Galatasaray camiası içinde çok sayıda kişi tepki gösterdi. Özellikte taraftarlar sosyal medyadan genel kurulu eleştirdi.

Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma - VİDEO

YÖNETİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI

Öte yandan oylamada yanlışlık yapıldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ilk oylamada "evetlerin" fazla olmasına rağmen ikinci oylamaya geçildiğini dile getirdi.

Recevik'in paylaştığı videoda divan üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmada "evet oyları ilk seferde çok daha fazla" dedikleri duyuluyor.

Galatasaray Yönetimi, bu videoyu göz önünde bulundurarak, mahkemeye gitmeyi düşünüyor.