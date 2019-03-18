Galatasaray geriden gelip 16 puan topladı

Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 geri düştüğü Bursaspor müsabakasını 3-2 kazanan Galatasaray, bu sezon yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.

BURSA'YI 3-2 YENDİLER

Ligin 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında 15 ve 42. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü. Mücadelesini sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri, 45+2. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda 56. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-2 beraberliği sağlayan Galatasaray, 62. dakikada da Sofiane Feghouli'nin golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor galibiyetiyle 52 puana çıktı ve Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 8'den 6'ya düşürdü.

GERİ DÖNÜŞLERDEN 16 PUAN

Galatasaray, bu sezon geri düştüğü maçlarda 16 puan elde etti. Ligde ilk golü yediği 8 müsabakada geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Galatasaray, ilk golü yediği maçlarda MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'u mağlup etti. Terim'in öğrencileri, ligin ilk yarısındaki Bursaspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından ise birer puan çıkardı.