Galatasaray gol atmayı unuttu

Real Madrid hezimeti sonrası Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, Radamel Falcao'yu çok arıyor.

1 puanla grubun son sırasında yer alan sarı-kırmızılılar, 4 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu.

Cimbom ayrıca, Devler Ligi’nde en az şut atan ve en az isabetli şut kaydeden takım konumunda.

FALCAO BELİRSİZ

Öte yandan büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir forma giyemeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.