Galatasaray, Gomis krizini doğruladı

Galatasaray'da zorlu Kayseri deplasmanı öncesinde Gomis krizi yaşandı. Maçtan önce sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı açıklansa da işin aslında alacaklarının ödenmemesinin olduğu ortaya çıktı.

GOMİS HABERİ İÇERİDEN SIZDI

Galatasaray'da yönetimin de değişmesiyle futbolcuların alacakları aksayınca Gomis, antrenmanlara çıkmadı. Bunun üzerine Fatih Terim de Gomis'i Kayseri deplasmanına götürmedi. Her ne kadar Gomis'in sakatlığı olduğu açıklansa da Galatasaray cephesinden gelen açıklamalar, alacak krizini doğruladı.

Yeni yönetimin gelmesiyle Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz, biz 5 milyon euro değil, 50 milyon euro da ödeme yaparız." dedi.

Galatasaray Kulübüne zarar verme amaçlı olarak içeriden haber sızdıranlar olduğunu belirten Albayrak, "Kulübü yıpratmak için yapılan haberlere üzülüyorum. Kayseri deplasmanına gitmeden önce Gomis'le ilgili haberin çok yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a zarar vermek için çaba sarf etmesinler. Açık ve net söylüyorum, içeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. Bu sabah Fatih Terim hocamızla da konuştuk. Başkanım Mustafa Cengiz'le de görüştük. İsimleriyle beraber Galatasaray TV'de tek tek açıklayacağız. İçeriden haber sızdıran, ekmeğini yiyip de Galatasaray'a zarar veren, Galatasaray'ı satan o zihniyetler artık olmayacak."şeklinde konuştu.