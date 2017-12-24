Galatasaray, Göztepe'ye 3 attı

Galatasaray'daki 4. Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Türk Telekom Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça iki takım da tempolu başlarken, Göztepe 9. dakikada golü buldu. Castro'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı düdüğü çalarken, beyaz noktanın başına geçen Jahovic, 14. golünü Galatasaray ağlarına gönderdi.

Galatasaray'ın aradığı beraberlik golü ise 19. dakikada Garry Rodrigues'in ayağından geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

CİMBOM 2. YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya da hızlı giren Galatasaray'ın beklediği gol 53'te geldi. Sakatlanan Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin Öztekin, şık bir kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 70'i gösterirken sahneye çıkan Maicon da harika bir frikikle maçın skorunu belirledi.

Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve puanını 35'e çıkardı.