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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından çalışmayı tamamladı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.

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