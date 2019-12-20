Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 15 haftada Cimbom 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puan altıncı sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılar, söz konusu karşılaşmalarda Kayserispor ile Gaziantep FK'yı mağlup ederken, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY GÖZTEPE'YE ÜSTÜN

Galatasaray, Göztepe'ye karşı kaybetmiyor. Cimbom, rakibine en son 3 Mart 2002 tarihinde İzmir'de oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Bu müsabakadan sonraki 6 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi aldı. Geçtiğimiz sezonki 2 müsabakayı da Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. İki takım son 12 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 12 maçta Cimbom 11 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı.