Galatasaray gözünü lige çevirdi

Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan Galatasaray, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.

HEDEF 3'TE 3

Geçtiğimiz iki sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Lig’e de bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 14 hafta sonunda ligde 23 puan ile altıncı sırada yer alıyor.

Devre arasında kadar oynayacağı 3 karşılaşmada da galibiyet hedefleyen Galatasaray, bu müsabakaların ilkinde cumartesi akşamı sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son sırada yer alan rakibi karşısında mutlak kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray’da bu mücadele öncesi kadrodaki sakat oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Andone ve Adem bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün oynanan Paris Saint-Germain mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Seri’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabaka 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

KUPADAN ELENME KORKUSU

Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası’nı 18’inci kez müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray’da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı.

Sarı-kırmızılılar, kupada 5’inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Galatasaray’ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.