Galatasaray'ın grubunda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Club Brugge ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibiyle berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise PSG, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

LİDER PSG

İlk hafta maçlarının sonunda Fransız ekibi lider oldu. 1'er puana sahip olan Club Brugge 2., temsilcimiz ise 3. sırada yer aldı. 2 yıldır tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan Real Madrid ise son sırada bulunuyor.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar, 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi konuk edecek. Belçika ekibi ise aynı tarihte deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin fikstürü:

1 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba – 23:00 | Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı – 20:55 | Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık Çarşamba – 23:00 | Paris Saint-Germain-Galatasaray