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Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Grubun diğer maçında ise PSG, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

| Haber Merkezi
Galatasaray'ın grubunda puan durumu
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Club Brugge ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibiyle berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise PSG, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

LİDER PSG

İlk hafta maçlarının sonunda Fransız ekibi lider oldu. 1'er puana sahip olan Club Brugge 2., temsilcimiz ise 3. sırada yer aldı. 2 yıldır tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan Real Madrid ise son sırada bulunuyor.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar, 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi konuk edecek. Belçika ekibi ise aynı tarihte deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin fikstürü:

1 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Paris Saint-Germain
22 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba – 23:00 | Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı – 20:55 | Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık Çarşamba – 23:00 | Paris Saint-Germain-Galatasaray


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