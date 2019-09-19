Galatasaray'ın grubunda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.
Deplasmanda Club Brugge ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, rakibiyle berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise PSG, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.
LİDER PSG
İlk hafta maçlarının sonunda Fransız ekibi lider oldu. 1'er puana sahip olan Club Brugge 2., temsilcimiz ise 3. sırada yer aldı. 2 yıldır tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan Real Madrid ise son sırada bulunuyor.
2. HAFTANIN PROGRAMI
Sarı-kırmızılılar, 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi konuk edecek. Belçika ekibi ise aynı tarihte deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimizin fikstürü:
1 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Paris Saint-Germain
22 Ekim Salı – 22:00 | Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım Çarşamba – 23:00 | Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım Salı – 20:55 | Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık Çarşamba – 23:00 | Paris Saint-Germain-Galatasaray