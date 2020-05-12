Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol ekonomisini de derinden etkiledi.

Birçok gelirden mahrum kalan kulüpler; oyunculardan, aldıkları ücretlerde indirime gitmelerini istiyor.

SADECE SELÇUK VE MUSLERA KABUL ETTİ

O kulüplerden biri olan Galatasaray'da, Selçuk İnan ve Muslera dışında henüz maaşını düşürmeyi kabul eden bir futbolcu çıkmadı.

Oyuncularla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao'dan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt almış değil.

MAAŞI 7 MİLYON EUROYU BULUYOR

5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı golcünün maaşı, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu buluyor. Bu parayı ödemekte zorlanan idareciler, yaklaşık iki aydır 34 yaşındaki futbolcudan gelecek olan haberi bekliyor.

Yönetim, Falcao'dan gelecek cevaba göre yeni bir ödeme planı oluşturacak.