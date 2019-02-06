Galatasaray Hatayspor'u rahat geçti

Hakkında açılan dava için mahkemeye giden Aziz Yıldırım, duruşma sonrası "Fenerbahçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap vermedi.

Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim, hastanede taziyeleri kabul etti. Terim'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Kameni, yönetimden gelen "Parayı değil, kariyeri düşünmelisin" şeklindeki öneriye, "Yeteri kadar kariyer yaptım" diyerek cevap verdi.

Beşiktaş, TFF'ye Süper Lig'de oynatabileceği oyuncuların listesini verdi. Listede daha önce kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolga Zengin de yer aldı.

Galatasaray'la olan kontratı sezon sonu bitecek olan Ryan Donk, 6 mücadelede daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Nantes kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın 17 milyon euro değerindeki transfer bedelini Cardiff City'den talep etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

1 Nagatomo: Kagawa'dan olağanüstü başlangıç Nagatomo, ilk maçında 2 gol atan Kagawa'yı tebrik etti. Japon sol bek, "Olağanüstü, şok edici bir başlangıç" dedi.

2 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama'yı tansfer ettiğini açıkladı.

3 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı Empoli'den bonservisiyle birlikte transfer etti. 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Salih Uçan'ı da Empoli kulübüne verdi.

4 Kagawa'dan rüya gibi başlangıç Beşiktaş'ın yeni transferi Japon futbolcu Kagawa, Antalyaspor deplasmanında oyunda girdikten sonra topla buluştuğu iki pozisyonda da gol attı.

5 Mitroglou: Asla Türklerle ilgili böyle bir şey demedim Gol sevinciyle ilgili konuşan Mitroglou, "Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum" şeklinde bir açıklamasının olmadığını söyledi.

6 Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

7 UEFA kadrosunda yer alan yeni transferler Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses, Galatasaray'da ise Marcao, Luyindama ve Diagne UEFA kadrosuna bildirilen isimler oldu.

8 Ersun Yanal'ın Tolgay'la ilgili söylediği sözler Ersun Yanal, 2015 yılında Trabzonspor'la anlaştığı halde Beşiktaş'a imza atan Tolgay Arslan hakkında konuşmuş ve "Karakteriyle ilgili umudum yok" demişti.

9 Ersun Yanal'ın Kagawa pişmanlığı İlk olarak Fenerbahçe'ye önerilen Kagawa'nın Ersun Yanal tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Ancak Japon futbolcu, ilk maçında attığı 2 golle Yanal'ı pişman etmeyi başardı.