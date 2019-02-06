Galatasaray Hatayspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, taraftarı önünde Hatayspor ile karşılaştı.
Galatasaray, Hatayspor'un 10 kişi tamamladığı maçı 2-0 kazandı.
LUYİNDAMA GOL ATTI
Bu sonucun ardından Galatasaray, tur için avantajı elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Christian Luyindama ve 90+2. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.
HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI
Hatayspor'da 39. dakikada kaleci Ömer Alıcı kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşları 26/27/28 Şubat tarihlerinde oynanacak.