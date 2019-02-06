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Galatasaray Hatayspor'u rahat geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

Galatasaray Hatayspor'u rahat geçti
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, taraftarı önünde Hatayspor ile karşılaştı.

Galatasaray, Hatayspor'un 10 kişi tamamladığı maçı 2-0 kazandı.

LUYİNDAMA GOL ATTI

Bu sonucun ardından Galatasaray, tur için avantajı elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Christian Luyindama ve 90+2. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI

Hatayspor'da 39. dakikada kaleci Ömer Alıcı kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşları 26/27/28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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