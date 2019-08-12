1 Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti.

2 Abdullah Avcı, Quaresma'yla özel görüştü Portekizli yıldız Quaresma ile bir toplantı yapan Abdullah Avcı, deneyimli oyuncuya takımın en önemli parçası olduğunu söyledi.

3 Premier Lig'de VAR kayıtları açıklandı Premier Lig, tarihinde ilk kez uyguladığı VAR sisteminin kayıtlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

4 Merih'le Diego Costa kapıştı Atletico Madrid'le Juventus arasında oynanan maçında milli futbolcumu Merih Demiral'ın performansı beğeni toplarken, Diego Costa ile yaşadığı tartışma ise karşılaşmaya damga vurdu.

5 Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı İngiliz basını, Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik 2 Türk'ün gözaltına alındığını yazdı.

6 Galatasaray'ın gündemindeki alternatif golcü Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Blessing Eleke'yi transfer etmek için harekete geçti.

7 Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı Spor yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'ın Sabri Sarıoğlu'na transfer sözü verdiği ancak daha sonra sözünde durmadığını ifade etti.

8 Fenerbahçe'nin son Kolarov teklifi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kolarov için Roma 4 milyon euro talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin son teklifi ise 2 milyon euro.

9 Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı Beşiktaş devre arası transfer ettiği stoper Isimat Mirin'i 2 yıllığına Fransız ekibi Amiens'a kiraladı.