Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne 11'iyle çıktı.
2. YARIDA OYNAYAN OYUNCULAR
Galatasaray'da ikinci yarıda ise Ryan Babel, Emre Mor, Yunus Akgün, Mariano, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık ve Atalay Babacan oyuna dahil oldu.
FİORENTİNA İLK YARIDA 2 GOL BULDU
Fiorentina, maçın 42. dakikasında kazandığı penaltıyı Kevin-Prince Boateng'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İtalyan temsilcisi, 45+3. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
EMRE MOR FARKI 1'E İNDİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, yeni transferi Emre Mor'un 51. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
İTALYAN EKİBİ 2 GOL DAHA ATTI
Sarı-kırmızılılar, 61. dakikada Marco Benassi ve 83. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
FİORENTİNA TARAFTARLARINDAN TERİM'E YOĞUN İLGİ
Öte yandan, müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eski takımı Fiorentina'nın taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Fiorentina Kulübü yetkilileri de deneyimli teknik adama forma ve plaket hediye etti.