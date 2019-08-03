Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u yendi

Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya; "Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Adem, Belhanda, Babel ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Panathinaikos ise "Dioudis Sokrates, Johansson Mattias, Insua, Kolovetsios Dimitrios, Christos, Macheda Federico, Annastasios, Elias, Ghayas, Kolovos Dimitrios ve Pungouras Achilleas" İlk 11'i ile sahaya çıktı.

GALATASARAY ADEM İLE PERDEYİ AÇTI

Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü erken buldu. 10'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde defansta seken top altıpas içinde Adem'in önünde kaldı. Ademin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı boyunca özellikle ileride Adem, Belhanda ve Jimmy üçlüsüyle etkili oyun ortaya koyan Galatasaray, ikinci gol için birçok fırsattan yararlanamadı.

İKİNCİ YARI 7 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Teknik patron Fatih Terim, ikinci yarının başında Belhanda'nın yerine Selçuk'u, Adem'in yerine de 17 yaşındaki genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı aldı. Terim ilerleyen dakikalarda ise Jimmy'nin yerine Yunus Akgün'ü, Mariano'nun yerine Linnes'i, Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı, Donk'un yerine Atalay Babacan'ı ve Babel'in yerine de Mitroglou'yu oyuna dahil etti.

DONK'TAN ŞIK KAFA GOLÜ

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 61'inci dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mariano, pasını altıpas içinde boş durumdaki Donk'a çıkardı. Müsait durumda Donk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

KONUK EKİP, TEK GOLÜ UZATMALARDA BULDU

90+2'nci dakikada ise rakip takımda Konan Christian farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele ev sahibi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

EMRE MOR, SARI-KIRMIZILI FORMA İLE SAHADA

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emre Mor, Galatasaray ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin 63'üncü dakikasında Seri'nin yerine oyuna Emre Mor'u aldı. Taraftarların da yoğun tezahüratta bulunduğu Emre Mor, karşılaşmanın geri kalan bölümündeki oyunuyla taraftarlardan takdir topladı.

TARAFTARLARDAN FALCAO SLOGANLARI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncular ısınırken Falcao lehine tezahüratlarda bulundular. Bir süre Falcao lehine tezahürat yapan taraftarlardan, sonrasında "Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor", "Abdurrahim, Falcao nerede?" diye yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar ayrıca maç sırasında da bu tezahüratlarını sürdürdü.

TRİBÜNLER DOLMADI

Galatasaray'da taraftarlar, hazırlık maçına ilgi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmada alt tribünler büyük oranda dolsa da stat genelinden beklenen ilgi olmadı.