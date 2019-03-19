Galatasaray, Herrera'yı transfer ediyor

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamaları devam ediyor.

İMZA PARASI 3 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, 2019-2020 sezonu öncesi Galatasaray orta sahasını yeniden kuracak.

Transfer döneminde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray şimdiden çalışmalara ağırlık verdi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki ilk sırayı tutan isimlerden birisi de Hector Herrera.

Meksikalı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılılar, Herrera'ya 3 milyon euro imza parası verecek. Galatasaray, Fernando'yu ise satacak.

HERRERA'NIN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Galatasaray'ın gündemindeki Herrera son dönemde geçirdiği estetik ameliyatlar ve yaşadığı büyük değişimle gündeme geliyor.

Başta kulakları olmak üzere birtakım estetik ameliyat olan Meksikalı oyuncuyu görenler bir hayli şaşırıyor. Bir magazin dergisine konu hakkında konuşan Herrera: "Günümüzde imaj çok önemli. Ancak ben yine aynı kişiyim. Görüntünüzden daha öte olan içinizde ne taşıdığınızdır. Ben kendimi daha iyi ya da daha kötü hissetmiyorum. Hala aynıyım."