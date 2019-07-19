Galatasaray için Falcao iddiası

Transfer döneminde sol olarak Michael Seri ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun Kolombiyalı forveti Falcao'yu kiralayacak.

FALCAO'NUN MAAŞI 7 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile anlaşma sağladı. Oyuncunun 7 milyon euroluk maaşının 3.5 milyon euroluk kısmını sarı-kırmızılı takım, 3.5 milyon euroluk kısmını ise sponsorlar karşılayacak.

33 yaşındaki dünya yıldızı için, kulübü Monaco ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray oyuncuyu kiralamak isterken, Fransızlar satmanın peşinde.

Kolombiya basınına açıklamalar yapan Falcao, Galatasaray ve Porto gibi kulüplerin kendisiyle ilgilendiğine dair çıkan haberleri şöyle değerlendirdi: "Çıkan haberleri duydum. Bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar da oldu. Ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Neler olacağını göreceğiz."