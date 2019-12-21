Galatasaray için Hatem Ben Arfa iddiası

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sürekli ocak ayı vurgusu yaparken sarı kırmızılı ekiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Devre arasında kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray ilk hamle olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı. Onunla birlikte birkaç ismin daha gönderilmesi ekleniyor.

Footmercato'nun haberine göre sarı kırmızılılar, bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya teklif götürdü.

SEZON BAŞINDAN BERİ BOŞTA

Son olarak geçen sezon Rennes forması giyen Fransız oyuncu, yaz döneminde hiçbir kulüple anlaşamamıştı.

İspanya'dan teklif bekleyen Ben Arfa, sonunda Türkiye'ye sıcak bakmaya başladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuya seneliği 3 milyon eurodan 18 aylık bir sözleşme önerdiği öne sürüldü.

L'EQUİPE DE DOĞRULADI

Görüşmeleri menajeri Michel Ouazine yürütürken Ben Arfa'nın birkaç gün içerisinde kesin kararını vereceği kaydedildi.

Öte yandan L'Equipe gazetesi de Footmercato'nun haberini doğruladı ve Galatasaray'ın Ben Arfa'ya 18 aylık bir sözleşme önerdiğini yazdı.