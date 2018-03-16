Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı.
Ancak bu idmanda bir taraftarın yaptığı hareket olay oldu.
Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı - İZLE
BİR TARAFTAR 6 İŞARETİ YAPTI
Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi objektiflere yansıdı.
GS TV'nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı.