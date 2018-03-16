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Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Galatasaray'ın taraftarlara açık yaptığı idmanda, GS TV'nin yayını sürerken bir taraftar eliyle '6' işareti yaptı.

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı
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Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı.

Ancak bu idmanda bir taraftarın yaptığı hareket olay oldu.

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı - İZLE

BİR TARAFTAR 6 İŞARETİ YAPTI

Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi objektiflere yansıdı.

GS TV'nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı.

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