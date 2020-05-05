Galatasaray idmanlara başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından idmanlarını da askıya alan Galatasaray; çalışmalara başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından sahaya inmeye hazırlanıyor.

12 MAYIS'TA İDMANLAR BAŞLIYOR

12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde antrenmanlarına başlayacak olan sarı-kırmızılılarda; teknik direktör Fatih Terim, hem 65 yaş ve üzerine tedbir amacıyla verilen yasak hem de koronavirüs atlatmış olma nedeniyle çalışmalarda yer almayacak.

N95 MASKELERİ İSTEDİ

Öte yandan tecrübeli hocanın, idmanlar başladığında oyuncularının Premier Lig'deki bazı kulüplerin de yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.