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Galatasaray ikinci başkanından Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi. Günay, "'Rekabette geri kalmanın çaresizliği" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ve Fatih Terim hakkında söylediği sözlere ilk cevap Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Yusuf Günay, Twitter hesabından ''Rekabette geri kalmanın çaresizliği!'' paylaşımında bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ 

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

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