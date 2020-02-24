Galatasaray ikinci sıraya yükseldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmış durumda.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tam 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk iddiasını iyice artırdı.
G.SARAY MAYIS MODUNU AÇTI
Ligin ilk yarısı bittiğinde sadece 27 puan toplayabilen ve devreyi 7. sırada kapatan Aslan, ikinci yarıda fırtınalar estiriyor.
İkinci yarıda 6'da 6'da yapan sarı-kırmızılılar, sosyal medyada "Mayıslar bizimdir" şeklinde bir paylaşım yaptı.
PUAN DURUMU
Puanını 45'e yükselten Cimbom, ikinci sıraya yerleşirken bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, eğer ertelenen Yeni Malatyaspor maçını kazanırsa rakibinin 3 puan önüne geçmiş olacak.
HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Alanyaspor - Beşiktaş
Konyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Ç.Rizespor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Denizlispor - Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Sivasspor
Galatasaray - Gençlerbirliği
Başakşehir - Gaziantep
Kayserispor - Göztepe