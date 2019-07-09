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Galatasaray ile adı geçen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda

Transfer sezonu içerisinde adı Galatasaray ile anılan ve askerlik sırasında Galatasaray forması giyerek fotoğraf çektiren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

| Haber Merkezi
Galatasaray ile adı geçen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda
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Özellikle Türk isimlerle adı sıkça anılan Galatasaray'ın yeni sezon planlamaları içerisinde olduğu iddia edilen Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'ya transfer olma yolunda.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla iyi bir performans gösteren 26 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile görüştüğü belirtildi.

FORMA KONUSU GALATASARAY'I KIZDIRDI

Bonservisi elinde olan ve yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde Galatasaray forması giymesinin, sarı kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmadığı ve transfer konusunu askıya aldırdığı iddia edildi.

Galatasaray defterinin kapanmasıyla birlikte Erdoğan'ın yeniden kulüp aradığı ve bu noktada Kasımpaşa ile temas kurduğu belirtildi.

KASIMPAŞA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla iyi bir performans gösteren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa ile prensipte anlaştığı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılacağı kaydedildi.

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