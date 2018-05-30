Galatasaray ve Beşiktaş Okay'ın peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'e istediği transferleri rapor etmeye başladı.

Yerli kalitesini artırmak isteyen Terim, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun alınmasını istedi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Cimbom'un, bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Eren Derdiyok artı bir miktar para teklif ettiği ortaya çıktı.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren bordo-mavililerin bu teklif sıcak baktığı öğrenilirken, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Okay'ın hangi kulübü tercih edeceği ise merak konusu.