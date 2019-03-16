Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 25. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde, 49 puanla ikinci sırada tamamlarken, Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

GALATASARAY 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Deplasmanda zorlanıyor Galatasaray, bu sezon deplasmanda puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. Galatasaray, deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybetti. 3 futbolcu ceza sınırında Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM 100. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 174 golüne, yeşil-beyazlılar 83 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 tamamlandı.