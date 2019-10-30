Galatasaray ile Fenerbahçe, Berat'ı istiyor

Bu sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 9 haftada aldığı 1 galibiyetle sadece 6 puan toplayabilen Gençlerbirliği'nde, genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir yeteneğiyle büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki Berat, 3 büyüklerin yanı sıra Avrupa'dan da birçok kulübün de takibinde.

HaberTürk'ün haberine göre, Gençlerbirliği altyapısına 8 yaşında dahil olan ve bütün kategorilerde görev yaptıktan sonra A takıma yükselen orta saha oyuncusu, geçen sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçirmişti. Bu sezon ise Süper Lig'de 9 maçta da görev alırken, 1 gol attı.

Genç futbolcunun Southampton başta olmak üzere İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da ekiplerin de radarına girdiği belirtildi.

G.SARAY VE F.BAHÇE TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Berat Özdemir'i hem genç milli takımlarda hem de Gençlerbirliği'nde uzun süredir takip eden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gözlemci raporlarının olumlu olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklif için Gençlerbirliği'nin kapısının çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.