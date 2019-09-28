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Galatasaray ile Fenerbahçe yine yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. Mücadele, son yılların en kötü maçına sahne oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe yine yenişemedi
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Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, son yıllarda olduğu gibi yine tatsız geçti.

KISIR GEÇEN DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet son dönemde çıkan olaylar ve kalitesiz futbolla dikkat çekiyor.

Bu akşam TT Stadı'ndaki mücadele zaman zaman hareketli geçse de akıllarda kalacak net gol pozisyonu yok denecek kadar azdı.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kontrollü bir oyun oynarken, faul düdükleriyle de sık sık duran mücadele izleyenleri adeta uyuttu.

Son 4 derbide birbirlerine üstünlük kuramayan ezeli rakipler, yine berabere kaldı. Kadıköy'de son 2, TT Stadı'ndaki son 3 derbide kazanan olmadı.

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