Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 28, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 98 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

ANADOLU AJANSI'nda yer alan habere göreİstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 22 lig maçının 18'ini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 64 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 4 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, 2016-2017 sezonunda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 45 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın konuğu Kayserispor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmaştı.

Luyindama ve Onyekuru cezalı

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.

Sarı kart cezası biten Marcao ise yarınki müsabakada takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.