Galatasaray ile Phoenix Rising iş birliğine imza attı

Galatasaray, United Soccer League takımlarından Phoenix Rising ile sportif, ticari ve proje konularında iş birliği yaptı. İki ekip arasında anlaşma imzalandı.





KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray’ın ABD pazarına açılmasına katkıda bulunacak bu anlaşma sportif, ticari ve proje konularında yapılacak iş birliklerini kapsıyor.

Ticari, sportif ve projeler olarak üç seviyede başlatılacak bu anlaşma çerçevesinde sportif anlamda genç futbolcu yeteneklerinin keşfi ve eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ve ABD’de satışa sunulmasını içeren çalışmalar öngörülüyor.

Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen Phoenix Rising takımının yetkilleri, sarı-kırmızılı ekibin stadını, müzesini ve kulübü gezdi.

Başkan Mustafa Cengiz, anlaşmanın ardındın şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray’ın Ali Sami Yen’den bu yana sahip olduğu şanlı tarihi, diğer bütün yönetimlerimiz gibi biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Dünyanın en tepesine doğru yürüyüşüne devam etmeye çalışıyoruz. Bu anlaşma Galatasaray'ın Amerika ile bağlantısını sağlayacak.

Nice Kulübü ile de kıta Avrupası’ndaki futbolda stratejik iş birliği planlıyoruz, Amerika dahil. Biliyorsunuz daha önce Manchester City ile bu tip bir kontak kurduk. Onu geliştireceğiz. Zaman ve zemin buldukça bu ilişkileri geliştireceğiz. Bize fırsat verildikçe bunları Galatasaray Camiası adına hayata geçireceğiz."