Galatasaray ilk galibiyetini aldı

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki müsabakaya Galatasaray, Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Adem Büyük, Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

CİMBOM 3 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'in topukla attığı şık golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 45. dakikada Bordeaux kalecisi Costil Benoit'in büyük hatasında Atalay Babacan ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 65. dakikadan sonra Martin Linnes, Emre Taşdemir, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Erencan Yardımcı, Ali Yavuz Kol, Valentine Ozornwafor, Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney'i sahaya sürdü.

Müsabakanın 66. dakikasında Adem Büyük'ün uzaktan attığı güzel golle 3-0 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 72. dakikada Samuel Kalu'nun golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etti.

BABEL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın oynadığı 3 hazırlık maçında attığı 6 golün 3'ü yeni transfer Babel'den geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yenildiği Leipzig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, Bordeaux karşılaşmasında da ilk golü kaydetti.

Galatasaray'ın attığı diğer 3 golde ise Adem Büyük, Ömer Bayram ve Atalay Babacan fileleri havalandırdı.