Galatasaray ilk yarıda net goller kaçırdı

Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk etti.

GOLLER KAÇTI GÖZLER FALCAO'YU ARADI

İspanyol devinini 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren ilk 45 dakikalık dilimde, sarı-kırmızılı ekip 4 net fırsatı değerlendiremedi.

Real Madrid'in 10 dakikalık baskısını kıran Galatasaray, Andone ile peş peşe gol pozisyonları yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen meşin yuvarlağa ağlara gönderemeyen Rumen golcünün ardından bu kez Babel net fırsatı değerlendiremedi.

Belhanda'nın da altı pastan bir gol pozisyonu kaçırdığı ilk yarıda gözler Falcao'yu aradı.

Son olarak 1 Ekim'de oynanan PSG karşılaşmasında forma giyen Kolombiyalı futbolcu sakatlığı sebebiyle 20 gündür takımdan ayrı çalışıyor.