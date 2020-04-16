Galatasaray, indirimli teklifleri hazırladı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte gelirlerinden olan Galatasaray'da yönetim, oyunculardan indirim talep etti.

Sarı-kırmızılılar yeni maaş teklifi konusunda önceliği takımın en yüksek ücretli oyuncuları olan Radamel Falcao, Feghouli ve Fernando Muslera'ya verdi.

TEKLİFLER SUNULDU

Mevcut kadrodaki oyunculara ilk etapta yüzde 30 oranında maaş indirimi önerildi.

Bu doğrultuda Radamel Falcao’ya, yıllık 5 milyon euro garanti ücret yerine 3.5 milyon euro teklif edilirken, takımın en çok kazanan ikinci yıldızı olan Sofiane Feghouli’ye ise 3.8 milyon euro yerine 2.7 milyon euro önerildi.

Maaş skalasındaki üçüncü isim olan Fernando Muslera’ya da 3.5 milyon euro yerine 2.5 milyon euro yıllık ücret sunuldu.

OYUNCULAR SICAK BAKMIYOR

Yeni maaş tekliflerini sunan Galatasaray Yönetimi ise oyuncularından gelen yanıt üzerine hayal kırıklığına uğradı.

Yıldız isimlerin indirim önerisine olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.